За последний год цены на продукты в Петербурге выросли на 8%

С апреля 2020 года по март 2021 года цены на продукты питания в Санкт-Петербурге выросли на 8%. Средний рост по стране за тот же срок составил 6,7%.

Об этом рассказала «Фонтанка» со ссылкой на главу регионального управления Федеральной налоговой службы Александра Гнедых. Такие данные господин Гнедых привел во время своего выступления в петербургском ЗакСобрании. Он также уточнил, что цены на отдельные категории продуктов, в частности, рыбу, снизились.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о подорожании плодоовощной продукции в Петербурге с начала года.