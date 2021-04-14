Компания «Стройград» взыскала 3 млн рублей с областного правительства

ООО «ИСК Стройград», входящее в группу «Столица Нижний» получила судебное решение о взыскании с правительства Нижегородской области 3 млн руб. неосновательного обогащения. Инвестор не смог построить в 2011-2015 годах крупный торговый центр на Московском шоссе с заявленным объемом инвестиций около 1 млрд руб. По решению суда ему должны вернуть уплаченную в бюджет сумму компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.

Правительство в этом споре требовало взыскать с инвестора 1,5 млн неустойки, однако суд посчитал ее расчет неправильным. По ходатайству ООО «ИСК Стройград» сумма неустойки была уменьшена до 150 тыс. руб., так как негативных последствий от нереализованного проекта ТЦ не наступило, а земельный участок регион себе вернул, расторгнув в конце 2019 года договор аренды. Учитывая, что точно такую же сумму в 150 тыс. руб. инвестор просил взыскать с правительства в качестве штрафных процентов, суд произвел взаимозачет встречных требований.

Иван Сергеев