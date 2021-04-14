Белебеевские электросети ООО «Башкирэнерго» реконструируют энергообъекты

Разгрузка нового ОПУ на ПС «Усень-Иваново»

На двух подстанциях ПО «Белебеевские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») произведена замена общеподстанционных пунктов управления (ОПУ). Сетевики смонтировали новые здания ОПУ на ПС 35 кВ «Кировская» в Давлекановском районе Башкирии и на ПС 110 кВ «Усень-Иваново» в Белебеевском районе. Работы выполнены в рамках реконструкции энергообъектов.



Здания ОПУ предназначены для размещения панелей релейной защиты, устройств телемеханики, сигнализации и аппаратуры связи, а также оборудованы для работы и отдыха персонала. В результате техперевооружения подстанций повысятся надежность работы электроустановок и, соответственно, надежность электроснабжения бытовых потребителей и объектов нефтедобычи.

Помимо этого, выполнена замена масляного выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ «Горьковская» на вакуумный выключатель. В ближайшее время в зоне ответственности отдела подстанций Белебеевских электрических сетей планируется провести замену трансформаторов тока 10 кВ на вводных ячейках РУ-10 кВ на подстанциях 35 кВ «Знаменка», «Азнаево», «Ленинская», «Кировская», «Новый Мир» на трехкерновые ТТ-10 для разделения цепей измерения, учета и цепей РЗА с целью уменьшения потерь и повышения надежности работы оборудования.