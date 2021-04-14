Sony показала новые смартфоны Xperia 1 III и Xperia 5 III

Компания Sony официально представила два новых смартфона — флагманский Xperia 1 III и компактный Xperia 5 III, главной особенностью которых стала конструкция фотокамеры.

Новинки построены на самой современной мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888 с процессором Qualcomm Kryo 680 и графикой Qualcomm Adreno 660. Предусмотрено 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной. Аккумулятор на 4,5 тыс. мА•ч поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт, но беспроводная зарядка есть только у Xperia 1 III. Заявлено, что до 50% аккумулятор можно зарядить всего за полчаса, а сама батарея не потеряет изначальную емкость в течение трех лет использования. Оба смартфона получили пылевлагозащиту по стандарту IP65/68, но есть разница в защитном стекле экрана: в Xperia 1 III применено новейшее стекло Corning Gorilla Glass Victus, а у Xperia 5 III — Corning Gorilla Glass 6.

Xperia 1 III получила 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 120Гц, тогда как модель Xperia 5 III оснащается 6,1-дюймовым Full HD-экраном с такой же частотой обновления. Оба смартфона имеют аудиоразъем 3,5 мм и динамики с поддержкой звука 360 Reality Audio. Но главной технической особенностью новинок стала конструкция фотокамеры.

Традиционно для флагманских смартфонов управление камерой вынесено на отдельную клавишу на правой грани устройства, рядом с которой размещен сканер отпечатка пальцев. Новые устройства Sony имеют 8 Мп фронтальную камеру и основной модуль, состоящий из трех 12 Мп объективов: широкоугольного, сверхширокоугольного и первой в смартфонах камеры с объективом переменного фокусного расстояния (от 70 до 105 мм), позволившим реализовать настраиваемый оптический зум (от 2,9- до 4,4-кратного). Xperia 1 III отличается наличием датчика 3D-iToF, системой отслеживания движущихся объектов в реальном времени, непрерывным автофокусом и возможностью серийной съемки до 20 кадров в секунду.

В работе над объективами принимали участие специалисты Zeiss, а за программное обеспечение и ряд технических решений отвечали инженеры, создающие фотокамеры Sony Alpha. Для работы с видео предусмотрено фирменное приложение Cinematography Pro, наделяющее смартфон рядом функций, доступных только в профессиональных кинокамерах.

Помимо использования в качестве камерофона Xperia 1 III, как заявляет производитель, может быть игровым смартфоном. Экран получил автоматическую регулировку баланса белого, функцию повышения детализации и четкости изображения в темных областях L-y raiser, возможность записи происходящего на экране с частотой 120 кадров в секунду и поддержку геймпада DualSense от PlayStation 5.

Оба смартфона уже доступны для предзаказа в России. Sony Xperia 1 III, предложенная в черном, сером и фиолетовом цветах, стоит от 99,9 тыс. руб., а Sony Xperia 5 III, для которой доступны черный, зеленый и розовый цвета, оценивается в 84,9 тыс. руб.