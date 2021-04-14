Суд в Петербурге принял иск о закрытии «Северной Самарки»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к производству иск о прекращении работы мусорного полигона «Северная Самарка», поданный окружным Росприроднадзором. Год назад в удовлетворении аналогичного иска суд отказал.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора. В иске ведомство просит суд прекратить деятельность управляющего полигоном ЗАО «Промотходы» и обязать его разработать проект рекультивации территории. Вместе с иском в суд направлена информация о превышении вместимости полигона, что подтверждается выводами экспертов.

В начале марта в СМИ появлялись сообщения от выброса на полигоне «Северная Самарка» свалочного газа. Госэконадзор Ленобласти тогда назвал эту информацию фейком.