Губернатор Красноярского края опроверг информацию о его возможной отставке

Губернатор Красноярского края Александр Усс опроверг информацию о его возможной отставке, которая появилась в социальных сетях на прошлой неделе. «В Москву я езжу регулярно. Что касается слухов, я их не комментирую. Встречи президента с губернатором освещаются на его официальном портале и на телевидении. Что касается моего "перемещения", то я затрудняюсь сказать, кто это придумали, зачем. Вся моя жизнь связана с Красноярским краем. Когда я работал председателем заксобрания меня практически ежегодно куда то "отправляли" теперь "отправляют" вновь. Скажу цитатой Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал, и не надейтесь — я не уеду"»,— сказал губернатор.

После того, как 9 апреля стало известно о том, что Сергей Меняйло, занимавший пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе, назначен врио главы Северной Осетии, в анонимных Telegram-каналах появилась информация о возможном назначении на пост полпреда Александра Усса.

Оксана Павлова