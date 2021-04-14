Доходы двух депутатов Белгородской облдумы превысили 2 млрд рублей

Белгородская областная дума опубликовала сведения о доходах депутатов за 2020 год (.pdf). Самый высокий показали главы группы компаний «Агро-Белогорье» и кондитерского объединения «Славянка» Владимир Зотов и Сергей Гусев: предприниматели заработали в прошлом году 2,38 млрд руб. и 2,22 млрд руб., соответственно.

По сравнению с 2019 годом доходы депутатов (оба являются представителями «Единой России») выросли многократно. Так, Владимир Зотов в 2019-м заработал 718,79 млн руб., а Сергей Гусев — лишь 30,59 млн руб.

Сергей Гусев Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сравнительно высокие доходы за 2020 год показали и другие депутаты Белгородской областной думы и члены их семей. Так, депутат от ЛДПР Николай Гаврилов, являющийся главой АО «Строитель», заработал в прошлом году более 495 млн руб., а руководитель агрохолдинга «Авида» Елена Романенко («Единая Россия») — 216,65 млн руб.

Самый высокий доход среди членов семей парламентариев показал несовершеннолетний ребенок генерального директора ООО «Управляющая компания "Капитал"» Александра Пашкова («Единая Россия»): без мадлшл 77,16 млн руб. В качестве его источников в декларации указаны подарки от родственников. Сам господин Пашков заработал 105,24 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж