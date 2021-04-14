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Краснодар. Кубань, Адыгея

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В краснодарском магазине нашли 7 тысяч контрафактных товаров

Таможенники совместно со специалистами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю нашли около 7 тыс. единиц контрафактной одежды, обуви и аксессуаров в одном из магазинов краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

В торговой точке нашли 4,7 тыс. единиц товара с признаками контрафактности (одежда, обувь, аксессуары с нанесенными товарными знаками известных мировых брендов: Adidas, Nike, Puma, Gucci, Louis Vuitton и т.д.) и 2,1 тыс. пар обуви без обязательной маркировки.

В отношении товаров приняты обеспечительные меры, по факту выявленных нарушений проводится проверка.

Как писал “Ъ-Кубань”, Краснодар занял третье место в России по количеству онлайн-магазинов, которые торгуют контрафактным люксом.

Виктория Колганова


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