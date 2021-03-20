Краснодар вошел в тройку городов-лидеров по торговле контрафактным люксом

Краснодар занял третье место в России по количеству онлайн-магазинов, которые торгуют контрафактным люксом. В краевой столице зарегистрировано более 4,2 тыс. аккаунтов, где можно приобрести подделки именитых брендов. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на исследование агентства BrandMonitor.

Анализ основан на мониторинге социальных сетей. Всего проанализировано более 10 млн постов (в Instagram, Одноклассниках, Вконтакте и пр.) с упоминанием 18 люксовых брендов.

По числу онлайн-магазинов с контрафактом второе место занимает Москва (12,8 тыс.) и Санкт-Петербургу (4,97 тыс.). Однако в целом объем контрфактного рынка в России снизился на 12%.

Чаще всего россияне покупают контрафактные одежду, обувь, сумки и парфюмерию.

Ранее “Ъ-Кубань” обсуждал с экспертами, как сократить объемы контрафакта и защитить добросовестных производителей на региональном рынке.

Наталья Решетняк