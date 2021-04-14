СКР возбудил уголовное дело после отравления детей в бассейне в Ижевске

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после отравления группы детей в бассейне в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования взяты пробы воды, допрашиваются свидетели, решается вопрос о назначении медицинской и химической экспертиз.

Ранее сообщалось, что восемь детей госпитализировали с признаками отравления после посещения частного бассейна в Ижевске. Прокуратура также проводит проверку по данному факту. В минздраве Удмуртии добавили, что предварительный диагноз — отравление парами хлорсодержащего препарата. Состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет.

О массовом отравлении детей в бассейне в Астрахани в конце 2020 года читайте в материале “Ъ-Средняя Волга” «Дело пахнет хлором».

Мансур Хузяхметов, Ижевск