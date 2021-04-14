В Ижевске восемь детей отравились в частном бассейне

Восемь детей госпитализированы с признаками отравления после посещения частного бассейна в Ижевске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Проводится доследственная проверка.

Установлено, что местный житель оборудовал частный бассейн и разместил в интернете объявление о платном предоставлении его в пользование. Утром 13 апреля он использовал хлорсодержащие препараты для обеззараживания воды. Днем в бассейне находились десять детей и двое взрослых. Около 22:00 восемь ребят в возрасте от 6 до 12 лет госпитализировали с признаками отравления, угрозы их жизни нет.

Прокуратура также проводит проверку по данному факту. В пресс-службе ведомства добавили, что бассейн находился по адресу: пр. Колоскова, 48г. При этом в сообщении говорится о семи госпитализированных. Также прокуратура проверит законность ведения предпринимательской деятельности владельцем бассейна.

В минздраве Удмуртии сообщили, что состояние детей удовлетворительное, они находятся в ГКБ №4. Предварительный диагноз — отравление парами хлорсодержащего препарата. Отметим, что двоих несовершеннолетних выпишут из больницы сегодня.

Мансур Хузяхметов, Ижевск