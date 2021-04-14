СКР возбудил дело о халатности после обрушения здания ТЭЦ в Тамбове

Управление Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) после обрушения кровли и верхнего этажа одного из зданий Тамбовской ТЭЦ ПАО «Квадра — Тамбовская генерация». Как сообщили в ведомстве, следователи изымают документацию компании и ведут допросы руководства и сотрудников, отвечающих за эксплуатацию и обслуживание здания.

Обрушение кровли и третьего этажа в главном посте управления производственного подразделения произошло сегодня около четырех часов утра. На тот момент там находились четыре человека, под завалами оказались начальник смены и дежурный инженер. Мужчин 35 и 50 лет извлекли и госпитализировали.

В результате обрушения основное оборудование ТЭЦ не пострадало, однако сейчас около половины жителей города остается без горячей воды и отопления. По словам управляющего директора тамбовского филиала «Квадры» Артема Уворвихвоста, компания прикладывает все усилия, чтобы вернуть горячую воду сегодня к ночи. Сейчас производится разбор завалов в поврежденном здании. Отопительный сезон в Тамбове заканчивается 15 апреля.

По собственным данным «Квадры», Тамбовская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1954 году. В СКР отмечают, что здание, в котором обрушилась кровля, введено в эксплуатацию в 1960-м. В текущем году «Квадра» планирует направить на ремонт и реконструкцию станции свыше 113 млн руб. В ходе дальнейшей модернизации до конца 2025-го на ТЭЦ будет заменен самый мощный турбоагрегат, объем инвестиций составит порядка 3 млрд руб.

Сергей Толмачев, Воронеж