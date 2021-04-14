В Тамбове более половины жителей осталось без воды и тепла из-за обрушения на территории ТЭЦ

В Тамбове более половины населения осталось без горячей воды и отопления из-за обрушения части стены и кровли здания на территории ТЭЦ. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

«Оборудование теплоцентрали выведено из работы. Временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ»,— говорится в сообщении. Представитель ПАО «Квадра», «Тамбовская генерация» добавил, что организация обслуживает «по теплу и горячей воде 60% жителей города», и под отключение могло попасть более половины тамбовчан.

В МЧС в 4:40 мск среды поступило сообщение об обрушении крыши и части стены главного щита управления станцией Тамбовской ТЭЦ на проезде Энергетиков. Два человека оставались под завалами, в 5:50 их извлекли.