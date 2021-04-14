За первые два месяца поголовье свиней на Кубани выросло на 13,4 тысяч

По итогам февраля поголовье свиней в Краснодарском крае достигло 638 тыс. тысяч штук (+13,4 тыс. по сравнением с концом прошлого года), сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Больше всего поголовье увеличилось в фермерских хозяйствах (+8 тыс.), сельхозпредприятия обеспечили рост на 5,5 тыс. голов.

В крупных предприятиях наибольшее увеличение поголовья животных отмечено в Каневском и Калининском районах.

Объем производства свиней на убой в живом весе в промышленном секторе превысил 15 тыс. тонн. Наибольший прирост показали Кореновский и Ленинградский районы, а также Краснодар.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в прошлом году был реализован крупный инвестпроект по строительству свинокомплекса на 12 тыс. голов стоимостью более 476 млн руб. Предприятие было запущено в станице Терновской. При выходе на полную производственную мощность оно сможет ежегодно реализовывать 34 тыс. голов свиней живым весом до 4 тыс. тонн.

Андрей Ульченко