Продажи NFT в первом квартале выросли в 20 раз и превысили $2 млрд

По данным специализированного портала NonFungible.com, подготовившего доклад о рынке невзаимозаменяемых токенов (Non-Fungible Token, NFT), продажи этих активов только за первый квартал превысили $2 млрд. Это в 20 раз больше, чем за предыдущие три месяца, и в 131 раз больше, чем в первом квартале 2020 года. NFT появились еще в 2017 году, но за последний месяц после сразу нескольких крупных сделок с объектами искусства они оказались в центре внимания.

NFT все чаще становятся предметом интереса коллекционеров и продаются на разных аукционах. Так, в конце февраля канадская певица Граймс продала на одном из таких аукционов коллекцию под названием «WarNymph» из десяти объектов — в основном изображений коротких видео в сопровождении ее песен — на общую сумму $5,8 млн. Еще один пример — популярный интернет-мем Nyan Cat, созданный еще в 2011 году: это GIF-анимация с летящим котом со шлейфом из радуги. Но сейчас о Nyan Cat снова заговорили — в прошлом месяце он был конвертирован в NFT и продан за $590 тыс.

По данным NonFungible.com, к концу квартала цены на рынке несколько снизились, однако это было с лихвой компенсировано ростом оборота с приходом новых продавцов и покупателей. В первом квартале портал насчитал активных покупателей NFT вдвое больше, чем продавцов,— 73 тыс. и 33 тыс., соответственно. Авторы доклада объясняют такую ситуацию «массовым приходом новых людей на рынок, а также растущим желанием текущих владельцев сохранить свои активы, что и создает на рынке определенный дефицит».

О перспективах NFT и цифрового искусства — в публикации “Ъ” «Токенизируй это».

Евгений Хвостик