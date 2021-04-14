«Адекватной альтернативы отдыху не наблюдается»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассуждает, куда могут отправиться туристы, которым придется отменять поездки в Турцию.

Сегодня путешествие на острова под названием «растерянность и недоумение», а в некоторых случаях и «отчаяние». Я имею в виду туристов, собравшихся в Турцию на майские праздники. Собравшихся и отдых уже оплативших — мое глубочайшее сочувствие.

Тем более что адекватной альтернативы отдыху на турецких берегах ни на каких других горизонтах не наблюдается, разве что Египет или Тунис с большой натяжкой. Но уж никак не Крым или курорты Краснодарского края. Они не хуже и не лучше, просто они другие. И человек, запланировавший свой отпуск в Турции, вряд ли обратит на них свой взор. И если даже это произойдет, то, скорее всего, он обнаружит, что достойных мест нет — все они раскуплены ценителями волошинских пейзажей или лермонтовских строф.

Отдых в Сочи — тот, который отдаленно по структуре напоминает турецкий, обойдется существенно дороже. А ехать вместо Турции на Камчатку, Алтай или Байкал как-то нелепо. Да и денег нет: они уже заплачены за отдых в Турции, и теперь их нужно как-то вернуть или хотя бы перенаправить непонятно куда. В общем, я сочувствую еще раз.

Вернемся к Египту и Тунису — это пока что через Турцию. Но вот вопрос: будет ли стамбульский аэропорт при нынешнем раскладе функционировать как транзитная зона? И если да, то насколько долго? На самом деле, мне нравится предложение «посылать наших туристов в Египет, Тунис и на Кипр». Оно так и звучит. Тех, кто пострадал из-за Турции, — посылать! Изобрел инициативное выражение весьма, кстати, серьезный туроператор. Посылать — это прямо родная какая-то история. Не хватает теплушек и конвоя. Вот только от роли баранов, по-моему, очень все устали.