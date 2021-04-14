Четверых сотрудников журнала DOXA доставили на допрос в СКР

Редакторов студенческого издания DOXA Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Наталью Тышкевич и Владимира Метелкина доставили в главное управление Следственного комитета России (СКР), сообщает журнал в Telegram. По данным издания, им предъявят обвинение по ст. 151.2 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Меру пресечения изберет Басманный суд, заседание пройдет сегодня.

Утром в редакции DOXA и по местам жительства сотрудников прошли обыски, во время которых представители СКР изымали технику. Наталья Тышкевич сообщила, что причиной обысков стало видео, которое DOXA удалил по требованию Роскомнадзора.

В январе Роскомнадзор потребовал удалить обращение журнала о недопустимости ограничения прав студентов в преддверии протестов. По данным ведомства, в видео содержалось «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», в частности призывы участвовать в несогласованных протестах.