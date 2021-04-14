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Петербургская полиция задержала осквернителя памятника жертвам Холокоста

Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Им оказался 16-летний студент одного из городских колледжей.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Петербурга. Следствие считает, что задержанный специально купил в магазине краску и поехал в Пушкин, чтобы нанести оскорбительные надписи. Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 214 УК РФ (Вандализм).

О том, кто может стоять за осквернением памятника и другими громкими преступлениями на почве ненависти — в материале “Ъ-СПб” "Крайне правая ЭНОмалия"

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