В Краснодаре 17 апреля приступают к реконструкции улицы 40-летия Победы

В Краснодаре 17 апреля 2021 года стартует реконструкция проезжей части на улице 40-летия Победы. Об этом сообщил глава города Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

Участок дороги от улицы Восточно-Кругликовская до Героев-Разведчиков капитально отремонтируют и расширят с двух до четырех полос (местами до пяти). «Первый этап - первые 160 м улицы - начнем делать уже с 17 апреля», - отметил мэр.

По словам господина Первышова, откладывать работы нельзя, так как без ремонта ситуация на этом участке очень сложная. К тому же власти долго искали источник финансирования проекта.

Помимо ремонта проезжей части планируется обустроить тротуары и привести в порядок коммуникации.

Напомним, в январе 2021 года Евгений Первышов заявил, что участки улиц им. 40 лет Победы и Черкасской в Краснодаре станут приоритетными по ремонту дорог в 2021 году.

Наталья Решетняк