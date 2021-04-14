Вице-премьер назвал санкции причиной задержки выхода МС-21 на рынок

Санкции против России стали одной из причин задержки выхода самолета МС-21 на рынок, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на Красноярском экономическом форуме—2021. Российскому авиапрому предстоит заместить до 40% иностранного бортового оборудования судна, отметил он. Начало серийного производства самолета ранее неоднократно переносилось. По последним данным, оно запланировано на конец 2021 года.

«Есть проблемы, связанные с импортозамещением, их нельзя скрывать. Одна из причин торможения вывода на рынок самолета МС-21 — введенные санкции, мы их уже преодолели по ряду позиций, в частности по композитам. Но нам еще предстоит тяжелая работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте»,— сказал господин Борисов (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер считает, что Россия сможет справиться с этой задачей. «Подтверждение тому — это испытания российского двигателя ПД-14 в декабре прошлого года»,— добавил он.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Ранее сообщалось, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла МС-21.

Подробнее о влиянии санкций на МС-21 — в материале “Ъ” «Санкции махнули "черным крылом"».