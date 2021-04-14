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Власти Петербурга планируют продать здание, где размещено Всероссийское общество глухих

Особняк на Английской набережной, дом 54/55, планируется выставить на продажу. Занимающему часть здания Всероссийскому обществу глухих ищут новые помещения.

Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на источник в Смольном. По словам источника, работа по перемещению общества глухих идет давно, но до настоящего момента удобную организации замену найти не удалось. Интересы общества в переговорах представляет комитет по социальной политике. Отмечается, что большая часть помещений особняка сдается во временную аренду или простаивает, а город не получает никаких доходов с объекта.

Конкретные сроки переезда общества глухих пока не установлены. В настоящий момент в качестве актуального варианта для размещения организации власти города рассматривают помещение в Невском районе, его адрес не уточняется.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что на особняк на Фурштатской, 15, где до 2018 года размещалось генконсульство США, претендует связанная с ресторанным холдингом Ginza компания.

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