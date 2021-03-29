«Фонтанка»: бывшее здание генконсульства США в Петербурге может получить Ginza Project

Особняк на Фурштатской, 15, где до 2018 года размещалось генконсульство США, может по концессии получить компания, связанная с ресторанным холдингом Ginza. Она планирует открыть здесь гостиницу.

Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. Концессионная инициатива поступила в Смольный от ООО «Моретум», связанного, по источникам издания, с ресторанной группой Ginza. В документах указывается, что компания хочет организовать в особняке гостиницу категории не ниже 3 звезд. Отмечается, что Ginza Project и ранее проявляла интерес к зданию бывшего генконсульства США, но «тогда у городских властей были другие планы на эти здания».

В настоящий момент особняк на Фурштатской находится в хозяйственном ведении ГУП «Инпредсервис», подведомственного городскому комитету по внешним связям.

Об открытии группой Ginza фуд-холла в «Невском центре» — в материале “Ъ-СПб” "Ginza Project распробовала «Невский центр»"