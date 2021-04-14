Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего на заводе в Екатеринбурге

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) из-за гибели рабочего работника на заводе гипсовых изделий «Гифаз» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, тело мужчины 1964 года рождена было найдено на территории предприятия 3 апреля. По версии следствия, по причине нарушения ответственными лицами предприятия требований охраны труда, на работника, находившегося в ремонтном люке силосного бункера, произошло обрушение гипсового-вяжущего материала. В результате мужчина скончался на месте.

«По имеющимся сведениям, данное ЧП произошло в результате несчастного случая. Мужчина, находясь на работе, перестал выходить на связь, его коллеги кинулись искать, и в результате обнаружили без признаков жизни, засыпанным в люке гипсом», — отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, анализируется документация о проводившихся на предприятии работах.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, проверку в связи с инцидентом начала прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга.

Илья Смирнов