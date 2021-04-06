Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на заводе в Екатеринбурге

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку в связи с гибелью работника на территории завода гипсовых изделий «Гифаз», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, 3 апреля во время рабочей смены сотрудники предприятия обнаружили тело моториста транспортной ленты, 1964 года рождения, в бункере силосного типа для обработки гипса при высоких температурах. Причины инцидента устанавливаются.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению на предприятии требований об охране труда и техники безопасности при выполнении работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Илья Смирнов