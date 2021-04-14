Сбербанк уже завтра соберет предпринимателей на бизнес-форуме «СберБизнес | Live»

Уже завтра, 15 апреля, состоится бесплатный бизнес-форум для предпринимателей «СберБизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса», в котором эксперты из разных областей будут помогать малому бизнесу стать эффективнее.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Успейте зарегистрироваться, чтобы принять участие в форуме, по ссылке.
Уникальное преимущество форума – бизнес-разборы реальных кейсов удмуртских предпринимателей, которые эксперты проведут в режиме реального времени. Они проведут диагностику бизнеса, определят проблемные зоны и поделятся с участниками форума инструментами, которые можно моментально внедрить в работу.
Хедлайнером форума выступит Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии.
Перед участниками форума выступят и другие признанные эксперты:
• Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог»;
• Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта;
• Алена Енова, предприниматель, отельер, федеральный эксперт по туризму и гостеприимству.
Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:
«Развитие предпринимательства в регионах – одна из ключевых задач Сбербанка. Мы видим, что одним из препятствий для этого становится отсутствие знаний, которые позволят открыть свое дело или вывести свой бизнес на совершенно новый уровень. Бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» – это новый формат мероприятия, где на реальных примерах наших клиентов мы сможем разобрать проблемы действующего бизнеса и предложить решения для задач, с которыми предприниматели сталкиваются ежедневно».
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