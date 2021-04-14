Сергей Востриков стал главным тренером хоккейного клуба «Адмирал»

Сергей Востриков назначен на пост главного тренера владивостокского хоккейного клуба «Адмирал», сообщается на сайте команды. Срок действия контракта не сообщается.

«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие, понимаю, что это для меня вызов. Готов его принять. Уверен, мы будем радовать болельщиков "Адмирала". Предстоит много селекционной и подготовительной работы по формированию тренерского штаба и команды. Немедленно приступаю к своим обязанностям»,— приводятся в сообщении слова господина Вострикова.

Сергей Востриков родился 16 января 1964 года в городе Тольятти. С декабря 2016-го по 2018 год возглавлял пермский «Молот—Прикамье», с 2018 по 2020 год — главный тренер ПСК «Сахалин» в Азиатской хоккейной лиге.

Напомним, «Адмирал» пропустил сезон-2020/21 из-за нехватки финансирования. КХЛ включила владивостокский клуб в список участников КХЛ на сезон-2021/22. Обязательное условие для этого — погашение задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18 до 31 июля.