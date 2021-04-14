«Миру нужна новая разрядка»

Конфронтация откладывается. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о личной встрече. Предположительно, российско-американский саммит пройдет летом на некой нейтральной территории. До этого запланированы консультации на уровне рабочих групп, чтобы сблизить позиции по наиболее острым вопросам. Среди таковых — Украина, глобальная безопасность, изменение климата и иранская ядерная программа. Телефонный разговор двух лидеров состоялся на фоне серьезного обострения международных отношений. Россия и НАТО объявили о переброске войск к границам друг друга. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает такое развитие событий закономерным.

События развивались по классической схеме: вступление, интрига, точка кипения, почти трагедия. И вот, когда уже кажется, что все пропало — чудесное спасение. Хотя, конечно же, это далеко не счастливый конец. Но передышка. Впрочем, обо всем по порядку. Драматургия здесь играет не последнюю роль.

Утро в Москве выдалось необычайно теплым. Ярко светило солнце. Но в глобальной политике активно сгущались тучи. На этот раз на разогреве выступил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он заявил: «США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене».

От слов к делу. В Черное море идет Каспийская флотилия. 15 кораблей — не шутка. Поход сопровождается красивой телекартинкой. Официально это называется контрольной проверкой. Но мы-то с вами знаем, что Пентагон грозит послать свою эскадру к нашим берегам. Это комментирует все тот же Рябков — нечего американцам делать у берегов Крыма.

И вот слово берет министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. На Севере он инспектирует судоремонтные заводы. НАТО сосредоточило у российских границ 40 тыс. солдат и офицеров и 15 тыс. единиц боевой техники. Они размещаются в Польше и странах Балтии. Неспокойно и в Арктике.

Все логично: политики договориться не могут — в дело вступают военные.

В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации. Тем временем в НАТО тоже идут совещания на предмет российской угрозы. Киев просит помощи. США и Брюссель обещают не бросить в беде.

Между тем в Москве уже вечер, а в Вашингтоне утро. И вот приходит сообщение с пометкой «молния»: Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил встретиться в некой третьей стране, чтобы найти выходы из создавшегося положения. Причем речь не только об Украине, нужно пройтись по всем проблемным вопросам мировой политики. Это очень правильно — миру нужна новая разрядка. Рубль резко пошел вверх. Войне конец.

Собственно, к этому все шло. Так должно было случиться.

Ответ на вопрос, почему сразу нельзя было созвониться и уладить разногласия, очевиден. Со всех сторон накопилась критическая масса, необходим выход пара, встряска.

Поиграть мускулами вполне уместно. Гораздо труднее будет потом договориться. Но это не сейчас. Пока есть время каждому решить свои локальные задачи. Оба президента укрепили позиции — они же сдержали агрессора. Каждый по-своему. Однако теперь нужно понять, где и в чем уступать. Как известно, встречи Владимира Путина с 45-м президентом США Дональдом Трампом не то что не дали результата — после них стало хуже. Играть в войну всегда проще.