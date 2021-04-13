Теннисисткам не хватило внимания

Международная федерация тенниса (ITF) провела исследование, центральной темой которого стали гендерные различия в освещении этого вида спорта. После анализа публикаций, сделанных в течение двух последних лет, ITF пришла к выводу, что женскому теннису СМИ уделяют гораздо меньше внимания, нежели мужскому. Кроме того, если в случае с теннисистами интерес вызывают, как правило, их физическая форма и действия непосредственно во время матчей, то спортсменки обсуждаются чаще в контексте их жизни за пределами корта.

ITF, продолжающая бороться с любыми проявлениями неравенства полов в теннисе, исследовала гендерные различия в освещении этого вида спорта. Она проанализировала публикации СМИ и онлайн-упоминания в социальных сетях входящих в топ-100 теннисистов и теннисисток, сделанные в течение 2019 и 2020 годов на английском, французском, испанском и китайских языках. Согласно результатам этого исследования, «в абсолютном отношении» мужской теннис обсуждается гораздо больше, нежели женский. И, что примечательно, существенно разнятся подходы к освещению.

Международная федерация тенниса отметила, что фокус в материалах про мужчин чаще делается на их спортивной карьере.

Оцениваются их физическая форма, действия и поведение на корте. Вдвое чаще при описании мужского тенниса по сравнению с женским используется слово «битва». На 50% чаще употребляется словосочетание «величайший игрок всех времен», на 40% чаще — выражение «творить историю».

Выступлениям теннисисток сопутствует меньший интерес, зато повышенное внимание вызывает их жизнь «за пределами корта». В текстах про женщин, утверждается в исследовании, на 30% чаще упоминаются семьи спортсменок, более чем в два раза — состояние здоровья и лечение.

Кроме того, вдвое чаще контент о теннисистках содержит указание на возраст (это могут быть как конкретные цифры, так и определения из разряда «юная») и описание одежды спортсменок.

В марте BBC опубликовала исследование, в рамках которого затронула проблему неравной оплаты труда в спортивной индустрии. Издание сравнило выплачиваемые женщинам и мужчинам призовые в 48 видах спорта. Его результаты показали, что в «подавляющем большинстве видов женщинам и мужчинам предлагают на высшем уровне равные призовые». Теннис в это большинство, следует отметить, уже давно входит. За победу на Australian Open в феврале японка Наоми Осака и серб Новак Джокович получили чуть более $2 млн. По-прежнему тем временем сильно отличаются призовые фонды турниров, проходящих под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Екатерина Ремизова