Росприроднадзор проверил реку Дудергофку из-за вспенивания

Эксперты петербургского Росприроднадзора осмотрели и взяли пробы воды в реке Дудергофка после ранее появлявшихся сообщений о ее вспенивании. Предварительно специалисты считают, что в воду могли слить косметику.

Об этом рассказал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО). Пробы были отобраны у Авангардного моста, в районе проспекта Народного Ополчения, у сквера«Передний край Обороны» и в месте впадения Дудергофки в Дудергофский канал у Полежаевского парка. В лаборатории образцы поверят на содержание СПАВ, ХПК, БПК5 и уровень pH.

Сообщения о вспенивании Дудергофки появлялись несколько раз с декабря прошлого года. В связи с этим депутат ЗакСа Алексей Цивилев запрашивал выездное совещание природоохранных органов города.