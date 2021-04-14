Любовь Соболь доставят в суд

13 апреля в Перовском суде должно было продолжиться рассмотрение уголовного дела о проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ) в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любови Соболь. Ранее ее адвокат Владимир Воронин уведомил суд, что не сможет явиться в назначенный день, поскольку должен ознакомиться с материалами другого уголовного дела в ГСУ МВД Подмосковья, однако его ходатайство о переносе заседания не удовлетворили.

Сама госпожа Соболь во вторник не явилась на заседание, а господин Воронин приехал в суд вечером. Он рассказал, что во время ознакомления с делом его попросили уйти из следственного управления. Кроме того, ему звонил гособвинитель «с угрозами изменить меру пресечения Любови Соболь», если она не явится в суд (госпожа Соболь обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время митинга 23 января, неделю назад суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий). В суде господин Воронин заявил, что ему неизвестна причина неявки подсудимой и Уголовно-процессуальный кодекс не обязывает его контролировать подзащитную. В итоге суд решил подвергнуть Любовь Соболь принудительному приводу 14 апреля в 9:00. Владимир Воронин сообщил “Ъ”, что намерен присутствовать на этом заседании.

Кира Дюрягина