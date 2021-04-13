Новая транспортная сеть обойдется Ярославлю в 135 млн рублей

Расходы городского и областного бюджетов на реализацию транспортной реформы в Ярославле составят более 135 млн руб., сообщает сетевое издание 76.ru со ссылкой на начальника управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергея Волканевского. Вопросы реорганизации городской маршрутной сети обсуждались сегодня, 13 апреля, на рабочем совещании в муниципалитете Ярославля.

«Финансовая модель маршрутной сети просчитана и доведена до департамента финансов Ярославля и правительства области. Во втором полугодии этого года дополнительные расходы городского бюджета составят 83,693 млн руб., расходы бюджета Ярославской области в части компенсации недополученных доходов — 51,616 млн руб. Правда, возможны корректировки. Когда информация будет выверена, она будет вноситься в качестве корректировки в бюджет»,— цитирует 76.ru господина Волканевского.

По словам начальника управления, новая маршрутная сеть будет отслеживаться в единой навигационной системе.

«В таком формате маршрутной сети возможно внедрение единой системы оплаты, в том числе безналичной. И в принципе мы понимаем, что новая маршрутная сеть постепенно перестанет работать сугубо в убыток, учитывая исключение неэффективного дублирования»,— уточнил Сергей Волканевский, добавив, что новая транспортная схема позволит городу повысить шансы на участие в федеральных программах, в частности, в программе обновления подвижного состава.

Ранее сообщалось, что, по данным начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевскго, первоначальный план реформы общественного транспорта повлечет дополнительные расходы из бюджета Ярославля и области в размере более 157 млн руб.

Реформа пассажирского транспорта Ярославля предполагает отказ от так называемых «маршруток», вместо которых будут введены новые маршруты, работающие по регулируемому тарифу. Всего планируется ввести 29 новых автобусных маршрутов. Новая маршрутная сеть в Ярославле будет введена в июле 2021 года.

Подробнее о предстоящей транспортной реформе в материале "Ъ-Ярославль" — «Автобусная революция».

Дарья Сабаева