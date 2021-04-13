На северо-западе Петербурга тушили пожар в жилом здании с офисами

В Петербурге на улице Матроса Железняка сегодня горело жилое здание с офисными помещениями. Всех находящихся внутри успели эвакуировать, сведений о пострадавших в настоящий момент нет.

О ликвидации возгорания в разноуровневом 18-этажном жилом здании сообщила «Фонтанка»"« со ссылкой на Главое управление городского МЧС. Пожар на 20 кв. метрах офиса на втором этаже постройки тушили по номеру 1-бис. В 17.33 он был локализован. В тушении участвовали семь единиц техники и 32 человека личного состава.

О том, как 12 апреля в Петербурге тушили крупнейший в городе за последние годы пожар — в материале “Ъ-СПб” "«Невскую мануфактуру» накрыло огнем"