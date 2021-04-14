Наташа, мы все закрыли

От закрытия авиасообщения с Турцией пострадали около 50 тыс. жителей Уральского федерального округа, которые приобрели путевки в эту страну. По словам турфирм, екатеринбургские туристы не спешат выбирать другие направления, а планируют переносить отдых в Турции на более поздние даты. Участники рынка отмечают, что альтернативы сорвавшемуся отпуску нет: другие иностранные направления дороже, а российские курорты заполнены и тоже подчас дороже турецких.



С 15 апреля российские власти приостанавливают авиасообщение с Турцией и Танзанией. Решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом с учетом эпидемиологической обстановки в Турции, где ухудшилась ситуация с COVID-19. Всего, по данным АТОР, отдохнуть в Турции до 1 июня планировали не менее 533 тыс. россиян, забронировавшие туры на 32 млрд руб. По данным Михаила Мальцева, из этого числа примерно 12% приходится на жителей Уральского федерального округа (УрФО).

Участники рынка говорят, что пока не до конца ясен регламент, как будет происходить возврат забронированных туров. Как рассказала “Ъ-Урал” руководитель компании «Тур24.ру» Кристина Каменских, на Турцию приходится около 60% всех бронирований. Из них около 20% — туристы, которые переносят свою поездку второй раз, так как попали под ограничения еще и в прошлом году. По словам госпожи Каменских, паники среди туристов нет, выбирать другие направления екатеринбуржцы не спешат, а планируют переносить поездку в Турцию на более поздний срок.

Сразу после того как российские власти заявили, что авиасообщение с Турцией будет закрыто, цены на российские курорты выросли примерно на 10%, рассказала “Ъ-Урал” директор компании «Слетать.ру» Екатерина Аникина. О повышении цен на отдых на российском побережье заявила и директор туристической компании «Зима-лето» Ольга Гуляр. Причем, по словам госпожи Гуляр, цены на российские курорты выше турецких в среднем на 20%, а в некоторых случаях и на 50%. Так, в июне тур в Крым на двоих на девять ночей обойдется примерно в 65 тыс. руб. Туры в Сочи в начале мая на 10 ночей стартуют от 55 тыс. руб.

Как заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, в России пора вводить государственное регулирование на ценообразование по южным отечественным направлениям. «Отдых и оздоровление уральцев не менее важен, чем цена на крупу, булочки или макаронные изделия. Представители гостиничного бизнеса сейчас попытаются взвинтить цены, потому что спрос этому благоволит»,— прокомментировал повышение цен господин Мальцев.

«У нас нет равнозначных зарубежных направлений с точки зрения цены и качества. Куда полетит турист, если он не полетит в Турцию? У нас открыты Сейшельские острова, Куба, ОАЭ, где цены от двух до пяти раз выше за аналогичную звездность. Российский юг уже и так заполнен»,— добавил Михаил Мальцев.

О том, что российский юг не является альтернативным отдыхом турецкому, говорят и представители туркомпаний. Так, от компании «Зима-лето» с 15 апреля по 30 мая в Турцию должны были вылететь 500 человек. «На майские праздники у нас было забронировано много туров в Турцию, так как это получался идеальный продукт по цене, качеству, с хорошим питанием, прямыми вылетами. Сейчас шквал звонков от туристов. Конечно, мы никого не бросим и всех перенесем. В ближайшие день-два будут предложены альтернативные варианты от туроператоров»,— рассказала Ольга Гуляр.

Турфирмы надеются на открытие полетов в Египет и Тунис, а также новых европейских направлений, чтобы туристы могли выбрать что-то вместо закрытой Турции. «К сожалению, наши курорты Краснодарского края по цене сильно дороже, а по качеству ниже»,— добавила госпожа Гуляр.

После отмены авиасообщения с Турцией у екатеринбуржцев вырос интерес к билетам в Дубай (ОАЭ) и Тбилиси (Грузия). По данным сервиса «Авиасейлс», интерес на покупку билетов в Дубай вырос на 92,4%, в Тбилиси на 68%. В Дубай из Екатеринбурга есть прямые рейсы, их стоимость начинается от 13 тыс. руб. В Тбилиси из Екатеринбурга можно добраться с пересадкой, например, через Ереван (Армения). Такой билет будет стоить от 14 тыс. руб. По данным сервиса, топ международных туристических направлений с вылетом из Екатеринбурга в мае состоит из Армении, ОАЭ, Сербии, Кипра и Грузии.

Мария Игнатова