Microsoft представила новые ноутбуки Surface с процессорами Intel и AMD на выбор

Покупатели ультрабуков Surface Laptop 4 смогут выбирать варианты с процессорами разных производителей, сообщила компания Microsoft. Версия с AMD стоит дешевле, чем с Intel, при большей автономности.

Будут доступны версии с AMD Ryzen 4000 и Intel Core 11th Gen с дискретными видеокартами Radeon Graphics Microsoft Surface Edition и Intel Iris Xe соответственно.

Устройства с AMD отличаются большей автономностью. Для компьютера с экраном 13,5 дюйма заявлены 19 часов работы, для 15-дюймового — 17,5 часа. У аналогичных по размеру аппаратов с Intel эти показатели составляют 17 и 16 часов соответственно.

Новые фирменные ноутбуки от Microsoft появятся в продаже в США, Канаде и Японии с 15 апреля по цене от $999,9 до $2,3 тыс. Причем Surface Laptop 4 на основе процессоров Intel в среднем на $300 дороже такого же по характеристикам устройства с решениями от AMD.

Все варианты устройства получили сенсорные экраны PixelSense. Ноутбуки доступны в разноцветных корпусах с отделкой металлом или алькантарой. Для ноутбуков заявлены фронтальная HD-камера, набор микрофонов студийного уровня, а также динамики Omnisonic с поддержкой технологии Dolby Atmos.