В Туапсе за аварию с погибшими осуждены капитан и владелец прогулочного катера

Туапсинский районный суд Краснодарского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении собственника и судоводителя катера «Атолл», который в июле 2019 года перевернулся во время прогулочного рейса, при этом погибли два человека. Как сообщает Южная транспортная прокуратура, владельцу судна назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, а капитану катера — в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Фамилии фигурантов дела не сообщаются; по данным сайта суда, Валерий Веремчук обвиняется в нарушении правил безопасности движения морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), а Сергей Гончаров — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Как ранее писал “Ъ”, катер «Атолл» перевернулся 5 июля 2019 года в акватории поселка Джубга на расстоянии около 100 м от берега. Спасатели доставили на берег всех пострадавших, однако спасти двух женщин не удалось. Следствие установило, что судоводитель принял на борт «Атолла» 49 пассажиров, притом что на катере разрешено перевозить максимум 11 пассажиров. Кроме того, после аварии выяснилось, что в конструкцию маломерного судна были внесены существенные изменения, которые привели к ухудшению показателей его остойчивости и непотопляемости.

Анна Перова, Краснодар