Путин: власти должны получать из регионов не «причесанную» информацию, а объективную

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину наладить получение объективной и полной информации о происходящем в регионах.

«Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не "причесанная", не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась»,— сказал президент во время посещения координационного центра правительства (цитата по ТАСС).

Недавно созданный координационный центр господин Путин назвал «современным инструментом управления». «Необходимо, чтобы реально нужная информация <…> поступала в соответствующие информационные блоки и была бы использована для организации работы, принятия решений и корректировки этих решений <…> Надеюсь, что так и будет организована работа в целом <…> по важнейшим направлениям развития страны»,— добавил он.

Координационный центр правительства был создан в феврале 2021 года. Он должен координировать работу всех органов исполнительной власти, в том числе в регионах, связанную со срочными задачами и инцидентами. Стратегическое управление и общее руководство центром осуществляет Михаил Мишустин. Непосредственный руководитель центра — вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

О создании центра — в материале “Ъ” «Упражнения на координацию продвижения».