Мишустин создал координационный центр для согласования действий при инцидентах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании координационного центра правительства. Он создан для согласования действий федеральных и региональных властей при возникновении инцидентов.

«Координационный центр является постоянно действующим органом при правительстве РФ, образованным в целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций), проработки приоритетных задач правительства РФ и выполнения выделенных проектов»,— говорится в постановлении.

Основные функции центра — координация деятельности федеральных и региональных органов власти, накопление и систематизация опыта реагирования и действий при инцидентах. Стратегическое управление и общее руководство координационного центра осуществляет премьер-министр. Непосредственным руководителем является один из вице-премьеров.