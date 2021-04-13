На Кубани экспертизу проектов по строительству соцобъектов будут проводить через единую цифровую платформу

Власти Краснодарского края до конца 2021 года будут проводить экспертизу проектов по строительству соцобъектов будут проводить через единую цифровую платформу. Соответствующее соглашение подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

По словам глава региона, переход на цифровые сервисы Главгосэкспертизы позволит более точно рассчитывать стоимость строительства объектов, качественнее готовить проектную документацию.

«Также мы сможем оперативно отслеживать этапы возведения объектов, контролировать сроки», - подчеркнул господин Кондратьев.

Игорь Манылов отметил, что удобство единой цифровой платформы заключается в том, что госзаказчик или проектировщик может с любого устройства зайти на портал и выбрать услугу – госэкспертизу, ценовой аудит ознакомиться с единым реестром заключений.

«Также можно прийти к нам и подать документы в рамках «одного окна» с консультативной поддержкой наших сотрудников. Также у нас оборудованы рабочие места для заявителей. Еще пять лет назад люди стояли в очередях с кипой документов. Теперь мы переходим к единому цифровому пространству», - добавил и начальник Главгосэкспертизы РФ.

По данным администрации Краснодарского края, всего в 2021 году в Краснодарском крае одномоментно будут строить около 100 социальных и инфраструктурных объектов. Среди них 30 школ, 15 детских садов, около 20 центров единоборств, спортивных комплексов, бассейнов, офисы врачей общей практики, фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, в списке проектов берегоукрепление реки Кубань и строительство трамвайной линии по ул. Московской в Краснодаре. В 2020 году Краснодарский край подал в Главгосэкспертизу на 25% больше проектов по сравнению с 2019.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году Краснодарский край участвует в 11 национальных проектах, в рамках которых реализует 43 региональных. Благодаря проводимой работе только в текущем году в регионе будет создано 700 социально значимых объектов. Финансирование нацпроектов увеличено до 45 млрд рублей— средства выделяются из федерального и краевого бюджетов.

Алексей Белянин