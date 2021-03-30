В текущем году на Кубани создадут семьсот соцобъектов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора, в 2021 году Краснодарский край участвует в одиннадцати национальных проектах, в рамках которых реализует 43 региональных. Благодаря проводимой работе только в текущем году в регионе будет создано семьсот социально значимых объектов. Финансирование нацпроектов увеличено до 45 млрд рублей— средства выделяются из федерального и краевого бюджетов. «Суммы значительные, и все они должны трансформироваться в конкретные результаты. Наша задача— чтобы все проекты по созданию социальных объектов, развитию дорожной инфраструктуры были исполнены качественно и в срок»,— сказал Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день кассовое исполнение нацпроектов на Кубани составляет 14,5%, когда в среднем по России— 11,3%, а по ЮФО— 10,6%. Например, по нацпроекту «Образование» в регионе возводят пять школ— в станице Старокорсунской, Кореновском районе и Сочи. Четыре из них введут в эксплуатацию уже в 2021 году. Начато строительство детского сада в Динском районе, продолжается возведение нового Яблоновского моста и лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы в Краснодаре.

Однако, как было отмечено на совещании, для исполнения мероприятий в рамках нацпроектов в данный момент заключены не все государственные и муниципальные контракты. Например, Брюховецкий, Абинский, Ленинградский, Каневской и Тимашевский районы еще не подписали контракты по благоустройству парков и скверов. Причина связана с тем, что муниципалитеты некачественно и несвоевременно готовят документацию для проведения торгов. Ранее вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий сообщил СМИ, что 1 апреля— это контрольная дата для заключения всех контрактов по благоустроительным работам.

«Мы не можем допустить отставания по заключению контрактов: это влияет на сроки начала и окончания работ по объектам, которые ждут жители. Участие любого населенного пункта в нацпроекте— это возможность изменить жизнь к лучшему, и главы территорий не должны снимать с себя ответственности за их реализацию»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним: по инициативе губернатора Кубани с этого года краевые специалисты будут помогать муниципалитетам в организации закупок за счет субсидий из краевого бюджета свыше 10 млн рублей. «В дирекции госзакупок мы за работниками закрепили персональную ответственность за проверку и согласование документации»,— рассказал вице-губернатор Игорь Галась на краевом совещании, которое состоялось в середине февраля. По его словам, дирекция ведет подготовку документации к торгам по крупным объектам с прошлого года. В результате на закупках по нацпроектам была достигнута экономия в 770 млн рублей.

Ужесточается в регионе и контроль над проведением работ на объектах, возводимых в рамках нацпроекта. До 1 июня в Краснодарском крае будет создана единая база строящихся объектов— такое поручение ранее дал губернатор Вениамин Кондратьев. Это новшество позволит в режиме реального времени отслеживать работу подрядчиков и не допускать отставания от сроков. «Должна быть база по строительству соцобъектов, в которой будет содержаться информация по каждому этапу работ. Мы должны видеть, как осваиваются бюджетные деньги по всем конкурсным процедурам. Отслеживать исполнение проектов. Даже один день просрочки должен быть сигналом к тому, чтобы оперативно связаться с подрядчиком»,— рассказал глава региона.

Растениеводам увеличили поддержку

По инициативе губернатора края объем субсидирования фермеров, производящих овощи, масличные и зернобобовые культуры, вырастет до 170 млн рублей

Размер субсидий для субъектов МСП, работающих в отрасли растениеводства, в этом году вырос вдвое— до 170 млн рублей. Как сообщил СМИ министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, увеличены ставки субсидий на производство картофеля, овощных, зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур. «В сравнении с прошлым годом в два раза— до восьми тысяч рублей— выросла базовая ставка на один гектар посадочной площади картофеля, в полтора раза— до более чем 16 тысяч рублей— ставка на один гектар посевной площади овощных культур открытого грунта»,— рассказал Федор Дерека. Прием документов на предоставление этой меры господдержки откроют в ближайший месяц.

Как сообщили в минсельхозе края, в целом на поддержку растениеводства в 2021 году в Краснодарском крае направят 3 млрд рублей. Из них 456 млн рублей пойдут на субсидирование производства масличных культур— рапса и сои.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края