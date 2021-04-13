Пункт вакцинации от коронавируса открыли в ТЦ «Седьмое небо»

Кабинет вакцинации от коронавируса COVID-19 будет работать в торговом центре «Седьмое небо» 13 и 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ.

Вакцинацию проводят специалисты поликлиники №1 препаратом «Спутник V» с 15:00 до 20:00. Кабинет расположен в зоне фудкорта, в галереях установлены указатели.

Дальнейшее расписание работы кабинета будет зависеть от загрузки в первые дни работы и от наличия вакцины.

Ранее первый мобильный пункт вакцинации в Нижнем Новгороде открыли в ТЦ «Мега». Пункт работал 1 и 2 апреля, за эти дни прививки получили 70 человек. Всего в апреле планируется организовать работу прививочных кабинетов в четырех торговых центрах.

Анастасия Еремина