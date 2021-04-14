Управляющих нервируют налоги

Управляющие крупнейшими инвестиционными фондами опасаются, что на фоне роста американской экономики ФРС может преждевременно перейти к ужесточению денежно-кредитной политики, оставив долговой рынок без поддержки. Добавляет нервозности предложение администрации президента США увеличить налоговое бремя на корпорации. Однако управляющие пока не хотят сильно увеличивать долю наличности в портфелях, видя потенциал роста в акциях, особенно американских.

Апрельский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), продемонстрировал рост опасений инвесторов относительно ситуации на долговом рынке. 32% респондентов заявили о том, что продолжительное обесценение облигаций является ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики. Месяцем ранее на первом месте были опасения роста инфляции, ситуация на долговом рынке — на втором.

Беспокойство портфельных управляющих вызвано ростом ставок на американском долговом рынке. По данным агентства Reuters, доходность десятилетних US Treasuries (UST) закрепилась возле двенадцатимесячного максимума 1,7% годовых, прибавив с начала года почти 0,8 процентного пункта (п. п.). Ситуация на долговом рынке во многом связана с инфляцией. «Опасения высокой инфляции влекут за собой ожидания ужесточения кредитно-денежной политики (повышения ставок центральными банками), что, в свою очередь, влечет рост доходности и падение цен долговых инструментов»,— отмечает портфельный управляющий «ВТБ Капитал Инвестиции» Олег Цецегов.

С осторожностью управляющие смотрят и на продолжение программы выкупа активов, действующей с весны прошлого года. С тех пор баланс ФРС вырос почти вдвое, до $7,63 трлн. Хотя по итогам мартовского заседания регулятор пообещал продолжать выкупать активы на $120 млрд в месяц, инвесторы беспокоятся, что программу могут свернуть. Когда в 2013 году ФРС объявила о планах сворачивания выкупа облигаций, рынок отреагировал массовой распродажей ценных бумаг. «Возможно, что ФРС летом заблаговременно объявит о сокращении покупок и начнет фактическое сокращение с начала следующего года»,— отмечает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков. По его оценке, это может довести доходности десятилетних UST до 2%, что «скажется на стоимости заимствования во всем мире».

Добавляют беспокойства участникам рынка планы новой администрации США утвердить пакет мер по развитию инфраструктуры на $2,3 трлн за счет повышения налога на прибыль корпораций. «Повышение налогов скажется на экономической эффективности предприятий и их результативности для инвесторов»,— отмечает управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов. По словам аналитика General Invest Дмитрия Резепова, участники рынка рассчитывают, что план повышения налогов встретит значительное сопротивление в Конгрессе со стороны республиканцев и его окончательная версия может претерпеть изменения.

Несмотря на риски, управляющие не спешат активно сокращать долю в рисковых активах. По данным BofA, доля наличности в портфелях выросла только на 0,1 п. п., до 4,1%. В то же время число управляющих, которые увеличили вложения в акции, на 61% превысило число тех, кто их сокращал. Наибольший перевес в портфелях остается на стороне акций развивающихся стран, но при этом инвесторы перестали их считать самыми перспективными. В апреле 34% менеджеров назвали американский индекс S&P 500 потенциально самым быстрорастущим в 2021 году, и лишь только 28% считают, что лидерство сохранят развивающиеся рынки. «Экономика США движется более интенсивно в сторону восстановления по сравнению с остальным миром»,— отмечает Андрей Богданов. По мнению Алексея Третьякова, наряду с американскими акциями интересными могут быть и российские акции при условии, что удастся снять геополитическую напряженность.

Виталий Гайдаев