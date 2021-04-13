Что нужно знать о ставках на матч «Челси» — «Порту» 13 апреля

13 апреля «Челси» сыграет с «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Рассказываем о прогнозах букмекеров и клиентов Фонбет на эту игру и самых крупных ставках.

Букмекеры Фонбет дадут расширенную роспись на матч «Челси» — «Порту»

13 апреля Фонбет поднимет коэффициенты и представит более 450 вариантов для ставок на эту игру. Среди них — ставки на незасчитанные голы, пенальти, удаления, индивидуальные показатели игроков.

Клиенты Фонбет ставят на «Челси»

92% игроков предпочли победу команды Томаса Тухеля, 5% — победу «Порту», еще 3% — ничью. Букмекеры Фонбет тоже считают лондонский клуб явным фаворитом встречи. На победу «Челси» можно поставить с коэффициентом 1.85, на победу «Порту» — с коэффициентом 4.35, на ничью — с коэффициентом 3.90.

«Челси» выиграл у «Порту» в двух последних очных встречах.

Клиенты Фонбет считают, что матч будет результативным

На тотал больше 2,5 поставили 77% игроков, на тотал меньше 2,5 — 23%. Больше двух голов было забито только в 2 из 10 последних матчей «Челси». Тотал больше 2,5 был пробит в 5 из 10 последних матчей «драконов».

В Линии Фонбет и на тотал больше 2,5, и на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.90.

Самая популярная ставка — на победу «Челси»

На победу синих поставили 47% игроков, на то, что «Челси» не проиграет, — 31%. Ставку на голы обеих команд предпочли 19% клиентов Фонбет, на победу «Порту» — 2%. Еще 1% игроков поставил на тотал больше 2,5.

Самая крупная ставка совпала с самой популярной

Один из клиентов Фонбет поставил 500 000 рублей на победу команды Томаса Тухеля. Синие выиграли 4 из 5 последних матчей, в том числе у «Порту». В среднем на игру «Челси» — «Порту» ставят 250 рублей.

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