ФК «Кубань» взыщет 236 млн рублей с «Успенскоптторга» за неоплаченную «дебиторку»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск НАО «Футбольный клуб «Кубань» о взыскании задолженности по договору об уступке прав требований в размере 236 млн руб. Решение опубликовано в картотеке суда.

Согласно документу, футбольный клуб передал «Успенскоптторгу» права требования к TRAMELL TECHNOLOGY LLP на 260 млн руб. в апреле 2014 года. Согласно договору, ответчик обязался оплатить эту сумму истцу до конца 2014 года. Свои обязательства «Упенскоптторг» не выполнил.

В 2015 году срок оплаты был продлен до конца 2018 года дополнительным решением сторон. В 2017 году истец и ответчик договорились прекратить взаимные обязательства зачетом. К этому времени «Успенскоптторг» погасил часть обязательств, и сумма долга составила 236 млн руб. Однако позднее это решение было признано судом недействительным.

Суд пришел к выводу, что истец выполнил все взятые на себя обязательства, а ответчик – нет, поскольку задолженность не погасил, но и ее наличие не оспорил.

В итоге суд постановил взыскать с «Успенскоптторга» задолженность в размере 236 млн руб., а также 200 тыс. руб. расходов по оплате государственной пошлины.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Успенскоптторг» зарегистрировано в селе Марьино Успенского района Краснодарского края в 2005 году, занимается оптовой торговлей зерном. В 2017 году исключено из ЕРГЮЛ как недействующее юрлицо. В марте 2019 года ООО «Успенскоптторг» выставило требования https://www.kommersant.ru/doc/3924218 к НАО «ФК “Кубань”» на сумму 20,4 млн руб.

НАО «ФК “Кубань”» был признан банкротом в декабре 2018 года. ФК «Кубань» существует с 1928 года, в Премьер-лиге выступал с 2011 по 2016 год. В июне 2018 года на базе банкротящегося клуба был создан ФК «Урожай». В июле 2020 года исполком РФС разрешил клубу сменить наименование на ООО «Профессиональный футбольный клуб “Кубань”».

В марте 2021 года стало известно, что новым генеральным директором «Кубани» станет спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков. Кроме того, кубанский клуб усилен девятью новыми игроками, двое из них также представляли ФК «Тамбов».

Виктория Колганова