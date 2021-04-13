Сочинские энергетики взяли на баланс 100 км бесхозных ЛЭП

В течение года Сочинский филиал «Россети Кубань» принял на обслуживание 96 бесхозных энергообъектов, в их числе подстанции и воздушные линии электропередачи общей протяженностью более 100 км, сообщается в пресс-релизе энергокомпании. В планах энергетиков провести их ремонт. Эти сети обеспечивают электричеством более 4 тыс. человек в Сочи и Туапсинском районе.

Работа по принятию объектов сетевого комплекса, не имеющих собственников, на баланс компании производится в рамках программы консолидации электросетевого имущества. Это необходимо для повышения качества снабжения потребителей электрической энергией и оперативного принятия решений при ЧС.

«Наш филиал стоит на пути создания единого центра ответственности и управления сетями. На сегодняшний день около половины случаев нарушения энергоснабжения происходит из-за ненадлежащей эксплуатации частных, сторонних сетей. Много проблем потребителям доставляют бесхозные объекты, где полностью отсутствует обслуживание оборудования», - рассказал первый заместитель генерального директора компании «Россети Кубань» – директор Сочинских электросетей Эдгар Армаганян.

По его словам, жители 50 многоквартирных домов, которые длительное время сталкивались с перебоями электропитания, теперь являются потребителями сочинского филиала «Россети Кубань».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, «Россети Кубань» в текущем году потратят 300 млн руб. на ремонт энергообъектов в Сочи и Туапсинском районе. Модернизация коснется всех 38 ключевых питающих центров, включая ремонт силовых трансформаторов на подстанциях «Аше» и «Джубга». Кроме того работы будут проведены еще на 154 трансформаторных подстанциях.

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тыс. км. Управляет 742 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

Андрей Ульченко