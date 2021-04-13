В Петербурге задержали главу штаба Навального

Полиция Санкт-Петербурга пришла в штаб Алексея Навального и задержала его главу Ирину Фатьянову. Об этом сообщил официальный канал штаба в Telegram. Ирина Фатьянова написала в своем личном канале, что ей предъявили обвинение в организации несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

Основанием для обвинения стало видео, размещенное в соцсетях штаба 27 января. Однако в этот день Ирина Фатьянова находилась в спецприемнике и отбывала административный арест за «организацию» массового мероприятия 23 января. Ее оставили в отделе полиции до суда.

Силовики также приходили в штаб 7 апреля. Тогда они по заявлению Тимура Булатова (Исаева), который позиционирует себя как «гееборец», проверяли листовки «Свободу Навальному» и «Россия будет счастливой» на экстремизм. Весь тираж был изъят для экспертизы.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург