Полиция изымает листовки в петербургском штабе Навального

Штаб Навального в Санкт-Петербурге сообщил в Telegram, что к ним пришли полицейские. Они заявили, что к ним поступило устное заявление о возможном нахождении экстремистских материалов в данном помещении. Они намерены изъять все документы и литературу. Активисты отметили, что днем ранее им пришел тираж листовок «Свободу Навальному».

Кроме того, как сообщают волонтеры штаба, из здания никого не выпускают — проверяют документы. У полиции есть подозрения, что среди находящихся внутри есть участники несогласованных акций.

В Telegram-канале штаба опубликовано видео, на котором запечатлен один из понятых. Как предполагают сотрудники штаба, он в нетрезвом состоянии.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург