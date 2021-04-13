Air Canada получит помощь от правительства в размере $4,7 млрд

Компания Air Canada и канадское правительство согласовали пакет финансовой помощи для авиаперевозчика в размере $4,7 млрд. Как отмечается в заявлении Air Canada, крупнейшего канадского авиаперевозчика, эти средства помогут ему справиться с последствиями пандемии COVID-19. Пакет помощи состоит из кредитов на общую сумму $3,2 млрд. При этом правительство выкупит шестипроцентную долю в авиакомпании за $398 млн.

Правительство также получило право выкупить в течение десяти лет в общей сложности еще 14 млн акций по текущей цене $27 за одну акцию. В обмен Air Canada взяла на себя ряд обязательств, включая компенсацию пассажирам, которые приобрели невозвратные билеты, но так и не воспользовались ими с февраля 2020 года. Кроме того, авиакомпания обязуется ограничить расходы, остановить выплату дивидендов, приостановить сокращения сотрудников и возобновить обслуживание всех регионов страны, где авиаперевозки были приостановлены из-за пандемии.

На днях аналогичное соглашение о предоставлении помощи заключила Еврокомиссия с компанией Air France—KLM. Французские власти согласились вложить в перевозчика €4 млрд, из них €3 млрд в виде кредитов, а остальное — инвестиции за счет приобретения акций авиакомпании.

Алена Миклашевская