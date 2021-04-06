Еврокомиссия сообщила о деталях предоставления госпомощи Air France—KLM

Европейская комиссия одобрила предоставление финансовой помощи авиакомпании Air France—KLM правительством Франции и сообщила детали договоренности. О принципиальном достижении соглашения было объявлено еще 4 апреля.

По условиям соглашения французские власти вложат в авиаперевозчика до €4 млрд. Из них €3 млрд уже предоставлено правительством Франции в форме займа, который будет конвертирован в гибридный финансовый инструмент, а еще €1 млрд будет инвестирован в компанию за счет приобретения акций Air France—KLM. В итоге доля правительства в акционерном капитале перевозчика может вырасти с нынешних 14,3% до «чуть менее 30%».

Кроме того, Еврокомиссия изначально требовала, чтобы Air France—KLM в обмен на помощь отказалась от 24 слотов (время, выделенное рейсу для прибытия или отправления в конкретный период) в парижском аэропорту Орли, чтобы франко-нидерландская компания оказалась в одинаковом положении с другими авиаперевозчиками, отказавшимися от части слотов для получения помощи. В итоге сторонам удалось договориться, что Air France—KLM будет предоставлять конкурентам до 18 своих нынешних слотов в день в аэропорту Орли.

В прошлом году авиаперевозчик получил помощь в размере €10,4 млрд в виде прямых кредитов и госгарантий от Франции и Нидерландов. На конец 2020 года чистый долг Air France—KLM вырос до €11 млрд.

Кирилл Сарханянц