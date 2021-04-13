Минздрав Белоруссии сообщили о третьей волне COVID-19

В Белоруссии вновь фиксируется рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил Минздрав страны. По оценкам ведомства, речь идет о третьей волне пандемии.

«У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией — мы это называем началом третьей волны»,— сказала журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Белоруссии Инна Карабан (цитата по БелТА). По ее словам, рост заболеваемости в третью волну медленнее, чем в две предыдущие. «Рост постепенный, с еженедельным небольшим приростом. Но он заметен»,— уточнила она.

В ближайшее время в стране начнется массовая вакцинация населения от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». «Вакцинация является специфическим средством профилактики, она позволит защитить от тяжелых форм заболевания <...> В настоящее время в республике циркулирует и британский вирус, который не очень легко протекает, особенно для людей пожилого возраста, с ослабленным иммунитетом, хронической патологией»,— сказала она.

По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано более 337 тыс. случаев заражения и 2,3 тыс. летальных исходов. За последние сутки в стране выявлено более 700 заразившихся. К середине апреля в Белоруссии от COVID-19 привились 41 тыс. человек (0,4% населения). В первые месяцы пандемии власти страны отрицали опасность вируса и не вводили ограничительные меры.