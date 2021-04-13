Главного специалиста краснодарского института развития образования оштрафовали за завышение цены на поставку бензина

Главного специалиста контрактной службы краснодарского ГБОУ ДПО «Институт развития образования» привлекли к административной ответственности за завышение цены на поставку автомобильного бензина на аукционе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карасунского административного округа Краснодара.

В ходе проверки было установлено, что при формировании начальной цены контракта специалисты института провели анализ рынка, но при этом ограничились информацией, содержащейся в коммерческих предложениях, и не использовали другие источники. Это привело к завышению цены на 15%.

По факту выявленных нарушений в отношении главного специалиста контрактной службы института было возбуждено дело по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о контрактной системе). По результатам рассмотрения дела его оштрафовали на 10 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ГБОУ ДПО «Институт развития образования» зарегистрировано в Краснодаре в 1997 году, занимается предоставлением дополнительного профессионального образования. Учредителем является министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Организация имеет филиал в Армавире. В 2020 году учреждение заключило 1100 контрактов на поставку товаров и услуг на 142,1 млн руб., в 2021 году – уже 73 контракта на 22,9 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее по инициативе прокуратуры контрактного управляющего администрации Анапы оштрафовали на 20 тыс. руб. за нарушение порядка ведения реестра контрактов (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ). Из-за его действий более 70 сирот не могли получить благоустроенное жилье.

Алексей Белянин